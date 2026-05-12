Polizei patrouilliert in Wil SG mit E-Bikes

Keystone-SDA

Die Polizistinnen und Polizisten der Polizeistation in Wil SG sind ab dieser Woche täglich auf E-Bikes unterwegs. Damit soll die Präsenz auf verkehrsberuhigten Strassen, in Parks und auf Veranstaltungen erhöht werden.

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(Keystone-SDA) Mit den Elektrovelos könne bei erhöhtem Verkehrsaufkommen schneller interveniert werden, schrieb die Kantonspolizei St. Gallen am Dienstag in einer Mitteilung. Ausserdem würden die Polizistinnen und Polizisten besser auf Fahrzeuge wie E-Trottinetts reagieren können.

Für den zusätzlichen Einsatz auf den Velos werden die Wiler Polizistinnen und Polizisten durch die Stadtpolizei Zürich ausgebildet, hiess es in der Mitteilung weiter. Diese verfügten über mehrjährige Erfahrung im Umgang mit E-Bikes.

Auch andere Polizeistationen im Kanton St. Gallen setzen bereits auf Elektrovelos. In den Städten Gossau, Buchs, Rapperswil-Jona und St.Gallen nutzt die Polizei E-Bikes im täglichen Dienst.

Den acht Mitarbeitenden der Polizeistation Wil stehen zwei E-Bikes mit einer Tretunterstützung bis 45 km/h zur Verfügung.