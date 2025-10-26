Polizei rettet Mann in Schaffhausen von Baukran

Keystone-SDA

Rettungskräfte der Stadt Schaffhausen haben am Sonntagmorgen einen Mann aus einer misslichen Lage befreit. Der 20-Jährige war auf einen Baukran geklettert und hing dort in einer Höhe von rund 30 Metern fest.

1 Minute

(Keystone-SDA) Den Einsatzkräften habe sich vor Ort ein nicht alltägliches Bild geboten, teilte die Schaffhauser Polizei am Sonntag mit. Der junge Mann hing gemäss der Mitteilung – gesichert mit einem Klettergeschirr, aber bewegungsunfähig – am Seil. Eine Eigenrettung sei ausgeschlossen gewesen.

Spezialisten der Feuerwehr sei es schliesslich gelungen, den Mann zu befreien. Während der Rettungsaktion sei der 20-Jährige zunächst auf einen Zwischenboden des im Bau befindlichen Gebäudes abgeseilt und anschliessend mittels Drehleiter sicher zu Boden gebracht worden, beschrieb die Polizei den Einsatz. Ein Rettungsteam habe den Mann für medizinische Abklärungen ins Spital gefahren.

Die Polizei sei kurz nach 7.30 Uhr durch eine Spaziergängerin alarmiert worden. Diese habe gemeldet, dass eine Person sich am Ausleger eines Baukrans befinde und gefährlich hin- und herschwinge. Umgehend habe sie einen Grosseinsatz ausgelöst, teilte die Polizei weiter mit.

Keine Angaben machte die Polizei darüber, weshalb der Mann auf den Kran geklettert war. Er müsse sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Schaffhausen verantworten. Zudem seien ihm die Kosten für den Einsatz auferlegt worden.