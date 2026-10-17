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Polizei setzt nach Eishockeyspiel in Biel Gummischrot ein

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat am Freitagabend nach einem Eishockeyspiel in Biel Gummischrot eingesetzt, um eine Eskalation zwischen Fangruppierungen zu verhindern. Dabei wurde niemand verletzt, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Laut der Polizei begannen die Fangruppierungen nach Ende der Partie zwischen dem EHC Biel und dem HC Ajoie, sich gegenseitig verbal zu provozieren und die Konfrontation zu suchen. Dies ausserhalb des Stadions.

Die Einsatzkräfte der Kantonspolizei Bern intervenierten, um die Gruppen zu trennen. In der Folge zogen sich die beiden Gruppen zurück, wodurch eine weitergehende Eskalation verhindert werden konnte. Ermittlungen wurden aufgenommen.

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