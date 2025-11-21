Polizei stoppt in Dietfurt SG flüchtenden Autofahrer

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei St. Gallen hat am Donnerstag in Dietfurt einen Autofahrer nach einer längeren Fluchtfahrt gestoppt. Der Mann entzog sich der Polizei, nachdem er Drohungen gegen eine Amtsperson ausgesprochen hatte. Bei seiner Festnahme wurden zwei Polizeifahrzeuge beschädigt.

(Keystone-SDA) Der Mann habe kurz vor Mittag auf einer kommunalen Amtsstelle Drohungen gegen eine dort arbeitende Person ausgesprochen, erklärte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Dies löste einen Polizeieinsatz aus. Der Mann ergriff daraufhin mit seinem Auto die Flucht.

Kurz vor 17 Uhr entdeckte die Polizei die gesuchte Person in einem Fahrzeug ohne Kontrollschilder im Raum Bütschwil SG, hiess es in einer Mitteilung der Polizei. Der Versuch, das Fahrzeug anzuhalten, scheiterte.

Später wich der 36-jährige Schweizer einer Strassensperre aus, indem er über ein Wiesenbord und über einen kleinen Mauerabsatz fuhr. Eine zweite Strassensperre zwischen Dietfurt SG und Lichtensteig SG stoppte schliesslich die Flucht.

Bei der Festnahme rollte das Fluchtfahrzeug gegen zwei Patrouillenfahrzeuge der Polizei und prallte in eine Stützmauer am Strassenrand. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken. Verletzt wurde niemand.