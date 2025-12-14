Polizei sucht im Jura gefährlichen Mann und warnt Bevölkerung

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern ruft die Bevölkerung in Reconvilier BE und Umgebung im Berner Jura dazu auf, bis auf Weiteres in ihren Häusern zu bleiben. Sie sucht einen "vermutlich bewaffneten und gefährlichen" Mann.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das Gebiet soll von allen Personen gemieden werden, der gesuchte Mann sei vermutlich gefährlich, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Im Zusammenhang mit dem Ereignis sperrte die Polizei auch die Hauptstrasse zwischen Tavannes und Recconvilier.

Weitere Angaben konnte die Polizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorerst nicht machen. Sie sei mit einem entsprechend grossen Dispositiv vor Ort, so ein Sprecher.