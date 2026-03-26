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Polizei verhaftet Jugendlichen nach Bombendrohung in Schaffhausen

Keystone-SDA

Die Schaffhauser Polizei hat am Donnerstag einen Jugendlichen nach einer Bombendrohung verhaftet. Der Jugendliche soll in einem Oberstufenschulhaus in Schaffhausen gedroht haben. Das Schulhaus musste evakuiert werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der tatverdächtige Jugendliche wurde nach kurzer Fahndung in der Nähe der Schule festgenommen, wie die Schaffhauser Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte. Verletzt wurde niemand.

Die Drohung führte gegen 11 Uhr zu einem Grosseinsatz. Rund 300 Schülerinnen und Schüler sowie 40 Lehrpersonen wurden evakuiert. Das Areal ist bis auf weiteres gesperrt.

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