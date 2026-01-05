Polizei verhaftet Kriminaltouristen beim Zürcher HB

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich hat beim Hauptbahnhof einen Mann verhaftet, der kurz zuvor versucht hatte, Geld aus einem Verpflegungsautomaten zu klauen. Der 45-jährige Rumäne gab mehrere Dutzend weitere Diebstähle zu.

(Keystone-SDA) Am Sonntag gegen 10 Uhr meldete jemand der Polizei, dass sich eine Person an einem Verpflegungsautomaten zu schaffen mache, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Wenige Minuten später gelang es den Einsatzkräften, einen Tatverdächtigen anzuhalten und zu kontrollieren.

Der illegal anwesende Rumäne gab zu, dass er versucht hatte, Geld aus dem Automaten stehlen. Zudem gestand er, bei mehreren Dutzend weiteren Verpflegungsautomaten Diebstähle begangen zu haben.

Die Polizei stellten bei der Kontrolle des Mannes und seines Autos Deliktsgut und Bargeld im Wert von mehr als zweitausend Franken sicher.