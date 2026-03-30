Polizei verhaftet zehn Personen nach Schlägereien in Zürich

Keystone-SDA

Polizei und Rettungskräfte sind am Wochenende in der Stadt Zürich mehrmals ausgerückt. Es kam zu mehreren Schlägereien mit Verletzten. Insgesamt verhaftete die Stadtpolizei zehn mutmassliche Täter.

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(Keystone-SDA) Ausserhalb eines Clubs im Kreis 5 kam es am Samstagmorgen gegen 2 Uhr zu einer verbalen und danach zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde in 23-jähriger Schweizer mit Fäusten und Fusstritten geschlagen und dadurch am Kopf verletzt, wie die Stadtpolizei am Montag mitteilte. Er musste ins Spital gebracht werden. Den mutmasslichen Täter, einen 18-jährigen Schweizer, nahm die Polizei am Sonntagmorgen fest.

Rund eine Stunde später, kurz vor 3 Uhr, rückte die Polizei wegen einer Schlägerei vor einem Imbisslokal im Kreis 1 aus. Zwei Schweizer im Alter von 21 und 23 Jahren wurden von vier Männern angepöbelt und mit Faustschlägen und Fusstritten verletzt. Die Polizei konnte die mutmasslichen Täter aus der Schweiz, der Türkei und Aserbaidschan vor Ort festnehmen.

Am Sonntagmorgen griffen zwei unbekannte Männer einen 50-jährigen Venezolaner zuerst in einer Bar und danach im Hinterhof des Gebäudes im Kreis 4 an. Die Täter flüchteten mit der Kreditkarte des Opfers, die Polizei konnten später zwei tatverdächtige Männer festnehmen. Der 44-jährige Schweizer und sein Kollege aus Algerien hatten die geraubte Kreditkarte auf sich.

Schliesslich wurde die Stadtpolizei am Sonntagmorgen kurz vor 9.30 Uhr an die Langstrasse gerufen. Dort fanden sie einen 39-jährigen Kosovaren mit Kopfverletzungen. Mehrere Männer schlugen ihn und verletzten ihn am Kopf. Der Polizei gelang es, drei mutmassliche Täter kurze Zeit später zu verhaften – zwei Eritreer und einen Deutschen im Alter zwischen 28 und 33 Jahren.