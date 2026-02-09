The Swiss voice in the world since 1935
Polizei vermutet Brandstiftung in Winterthurer Altstadt

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Zürich geht bei einem Brand in der Winterthurer Altstadt von Brandstiftung aus. Am Gebäude ist am Sonntagabend ein Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken entstanden.

(Keystone-SDA) Drei evakuierte Personen wurden untersucht, es gab aber keine Verletzten, wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilte. Auch ein naheliegendes Lokal wurde evakuiert, als es gegen 22.30 Uhr im Haus am Holderplatz brannte. Die Brandermittlungsspezialisten sicherten Spuren, Brandstiftung gilt als mögliche Brandursache.

