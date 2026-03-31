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Polizei zieht aufgemotztes Auto in Baar ZG aus dem Verkehr

Keystone-SDA

Die Zuger Strafverfolgungsbehörden haben in Baar einen Autofahrer nach einer Geschwindigkeitsüberschreitung gestoppt und das Fahrzeug sichergestellt. Das Auto wies mehrere technische Mängel und unerlaubtes Tuning auf, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag hiess.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Laut dem Communiqué stoppte die Polizei am letzten Freitag einen 21-jährigen Autofahrer, der auf der Blickensdorferstrasse in Baar mit 93 km/h statt den erlaubten 60 km/h unterwegs war. Bei der Kontrolle fiel das Fahrzeug wegen möglicher technischer Mängel auf und wurde sichergestellt.

Die Abklärungen des Strassenverkehrsamtes zeigten zahlreiche Beanstandungen wie etwa ein manipuliertes Motorsteuergerät, eine veränderte Auspuffanlage und entfernte Vorschalldämpfer. Durch ein unerlaubtes Software-Tuning sei die Motorleistung um rund 24 Prozent erhöht worden, teilte die Strafverfolgungsbehörde mit.

Das Auto galt damit als nicht «betriebssicher». Die Mängel müssen nun behoben werden, bevor das Fahrzeug vom Strassenverkehrsamt erneut geprüft werden muss. Der Lenker wird angezeigt.

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