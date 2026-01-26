Polizeiaktion in Grenchen SO: Tatverdächtiger festgenommen

Keystone-SDA

Bei einer gezielten Aktion hat die Kantonspolizei Solothurn in Grenchen SO mehrere Wohnungen und einen Gewerberaum durchsucht. Sie stellte zahlreiche Gegenstände sicher und nahm einen 38-jährigen Rumänen als tatverdächtige Person fest.

(Keystone-SDA) Bei der Aktion am Donnerstag sei umfangreiches Deliktsgut sichergestellt worden, teilte die Kantonspolizei Solothurn am Montag mit. Es seien mehrere Dutzend Fahrräder, zahlreiche E-Scooter, Werkzeuge und Kleider sichergestellt worden.

Die Staatsanwaltschaft Kanton Solothurn eröffnete gegen den 38-Jährigen eine Strafuntersuchung. Umfangreiche Ermittlungen, unter anderem zur Herkunft der sichergestellten Gegenstände, sind laut Polizeiangaben derzeit im Gang. Der Beschuldigte befinde sich mittlerweile in Untersuchungshaft.