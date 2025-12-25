Polizeihund «Gio» spürt an Heiligabend Einbrecher in Arlesheim auf

Keystone-SDA

Polizeihund "Gio" hat an Heiligabend in Arlesheim BL einen mutmasslichen Einbrecher aufgespürt und gestellt. Der 27-jährige Mann wird verdächtigt, zuvor in ein Einfamilienhaus eingebrochen zu sein.

(Keystone-SDA) Um 17.42 Uhr wurde der Einbruch an der Austrasse gemeldet, wie die Polizei Basel-Landschaft am Weihnachtstag mitteilte. In der Folge rückte die Polizei mit mehreren Patrouillen aus und umstellte den Tatort. Der mutmassliche Täter befand sich noch im Haus, als «Gio» ihn aufspürte.

Der Beschuldigte besitzt die algerische Staatsbürgerschaft. Er wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat ein entsprechendes Verfahren eröffnet.