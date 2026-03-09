Polizist stoppt in seiner Freizeit in Zug zwei junge Diebe

Keystone-SDA

Ein Polizist hat am Sonntagnachmittag in der Stadt Zug in seiner Freizeit zwei mutmassliche Taschendiebe gestoppt. Die beiden 16-Jährigen sollen kurz zuvor ein Portemonnaie aus einer Handtasche gestohlen haben.

(Keystone-SDA) Der Polizist bemerkte die beiden Jugendlichen beim Landsgemeindeplatz, weil sie sich verdächtig verhielten, teilten die Zuger Strafverfolgungsbehörden am Montag mit. Er habe beobachtet, wie sie ein Portemonnaie begutachteten und sich mit schnellen Schritten «von der Öffentlichkeit entfernten», hiess es.

Der Polizist folgte ihnen und konnte sie in der Zeughausgasse anhalten. In der Zwischenzeit alarmierte Einsatzkräfte der Zuger Polizei stellten fest, dass das Portemonnaie kurz zuvor beim Landsgemeindeplatz aus einer Handtasche gestohlen worden war.

Die beiden Tatverdächtigen, ein 16-jähriger Marokkaner und ein 16-jähriger Algerier, wurden festgenommen. Sie sind laut Communiqué Asylbewerber und nicht im Kanton Zug gemeldet. Die Jugendanwaltschaft des Kantons Zug hat eine Strafuntersuchung eröffnet.