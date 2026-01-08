Post-Angebot in Apotheke in Riehen BS schliesst per Ende Januar

Keystone-SDA

Das Post-Angebot in einer Apotheke im Riehener Rauracher schliesst per Ende Januar 2026. Somit gibt es künftig in der Basler Gemeinde mit rund 22'500 Einwohnenden nur noch eine Poststelle. Die Amavita-Apotheke stellt die Zusammenarbeit mit der Post ein, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Die Post konnte daraufhin keine adäquate Nachfolgelösung im Niederholz-Quartier finden. Wer in Riehen ein Paket aufgeben oder einen eingeschriebenen Brief abholen will, muss in Zukunft die Postfiliale an der Bahnhofstrasse aufsuchen.

Der Gemeinderat lehnt die Schliessung der Postpartnerstelle an der Rauracherstrasse ab, wie es im Communiqué heisst. Er sehe darin eine deutliche Verschlechterung des Service public in Riehen. Daher werde sich der Gemeinderat für eine «gemeinsame Suche nach einer tragfähigen Nachfolgelösung» einsetzen, wie es weiter heisst.