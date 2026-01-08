The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Post-Angebot in Apotheke in Riehen BS schliesst per Ende Januar

Keystone-SDA

Das Post-Angebot in einer Apotheke im Riehener Rauracher schliesst per Ende Januar 2026. Somit gibt es künftig in der Basler Gemeinde mit rund 22'500 Einwohnenden nur noch eine Poststelle. Die Amavita-Apotheke stellt die Zusammenarbeit mit der Post ein, wie der Gemeinderat am Donnerstag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Post konnte daraufhin keine adäquate Nachfolgelösung im Niederholz-Quartier finden. Wer in Riehen ein Paket aufgeben oder einen eingeschriebenen Brief abholen will, muss in Zukunft die Postfiliale an der Bahnhofstrasse aufsuchen.

Der Gemeinderat lehnt die Schliessung der Postpartnerstelle an der Rauracherstrasse ab, wie es im Communiqué heisst. Er sehe darin eine deutliche Verschlechterung des Service public in Riehen. Daher werde sich der Gemeinderat für eine «gemeinsame Suche nach einer tragfähigen Nachfolgelösung» einsetzen, wie es weiter heisst.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft