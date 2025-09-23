The Swiss voice in the world since 1935
Prämien steigen im Kanton Bern unterdurchschnittlich an

Keystone-SDA

Im Kanton Bern sind die Krankenkassenprämien 2026 durchschnittlich 3,9 Prozent höher als im laufenden Jahr. Der Anstieg liegt leicht unter dem schweizweiten Schnitt von 4,4 Prozent.

1 Minute

(Keystone-SDA) Bernerinnen und Berner zahlen im kommenden Jahr im Durchschnitt eine Monatsprämie von 399.30 Franken, wie das Bundesamt für Gesundheit am Dienstag mitteilte. Das sind 15.10 Franken mehr als im laufenden Jahr.

Bei den Kindern und Jugendlichen ist der Anstieg im Kanton Bern mit 4,9 Prozent genau gleich gross wie im nationalen Schnitt. Bei den jungen Erwachsenen von 19 bis 25 Jahren steigen die Prämien um 4,4 Prozent (Schweiz 4,2 Prozent). Die Erwachsenen ab 26 Jahren zahlen im Kanton Bern 3,6 Prozent mehr (Schweiz 4,1 Prozent).

Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

