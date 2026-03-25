Pressezeichnung des Jahres zeigt US-Präsident Trump als WC-Schüssel

Keystone-SDA

US Präsident Donald Trump hat zweifellos die Schlagzeilen des vergangenen Jahres beherrscht. So ziert er nicht ganz überraschend auch die Pressezeichnung des Jahres 2025. Ausgewählt wurde sie vom Publikum der Ausstellung "Gezeichnet" in Bern.

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(Keystone-SDA) Die Ausstellung findet jeweils um den Jahreswechsel im Berner Museum für Kommunikation statt. Die Karikatur hat Trumps Rede vor der UNO zum Inhalt und stellt sein Gesicht als WC-Schüssel dar. Die Zeichnung stammt von Vincent L’Epée für die satirische Westschweizer Zeitschrift «Vigousse».

Trump treibe die Welt vor sich her und halte sie mit seiner unberechenbaren Art in Atem. Immer wieder schaffe er es, noch mehr Chaos zu stiften, während er sich selber in höchsten Tönen lobe, heisst es in einer Mitteilung des Museums für Kommunikation vom Mittwoch.

L’Épée fasste Tumps Rede vor der UNO in einem einzigen einprägsamen Bild zusammen. Er zeigt damit laut Museum die Stärke der Pressezeichnung, Dinge auf den Punkt zu bringen. Die Zeichnung mache zudem deutlich, dass es immer noch neue Wege gebe, «dem täglichen Wahnsinn im Weissen Haus mit Humor zu begegnen».

Mit seiner Trump-Karikatur verweist L’Epée Silvan Wegmann mit Melania Trump und Ruedi Widmer mit der Bauernlobby auf die Plätze zwei und drei in der Publikumsgunst.