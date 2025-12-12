Prozess gegen Erdogan-Gegner Imamoglu beginnt am 9. März

Keystone-SDA

Der Prozess gegen den inhaftierten türkischen Oppositionspolitiker Ekrem Imamoglu beginnt am 9. März. Die Verhandlung soll vor einem Strafgericht in Istanbul geführt werden, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtete.

(Keystone-SDA) Dem Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdogan werden unter anderem die Gründung und Leitung einer kriminellen Vereinigung sowie Bestechung und Geldwäsche vorgeworfen. Ausser Imamoglu sind mehr als 400 weitere Menschen angeklagt.

Imamoglu galt als aussichtsreicher Herausforderer Erdogans bei kommenden Wahlen, als er im März 2025 festgenommen und als Bürgermeister von Istanbul abgesetzt wurde. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft fordert zusammengerechnet mehr als 2.400 Jahre Haft für Imamoglu. Seine CHP-Partei hat die Anklage als «politische Propagandaschrift» bezeichnet. Experten gehen davon aus, dass das Verfahren bis zu acht Jahre dauern könnte.