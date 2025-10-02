The Swiss voice in the world since 1935
Putin gibt Europa die Schuld an anhaltendem Ukraine-Krieg

Keystone-SDA

Der russische Präsident Wladimir Putin hat Europa die Schuld dafür gegeben, dass der von ihm befohlene Krieg gegen die Ukraine weiter anhält. Viele Länder hätten versucht, eine friedliche Lösung für den Konflikt zu finden, sagte er bei einem Auftritt beim politischen Diskussionsklub Waldai. Die europäischen Länder mit ihrer Politik der ständigen Eskalation seien dafür verantwortlich, dass dies nicht gelungen sei.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Zuletzt hatte der US-Präsident Donald Trump versucht, eine friedliche Lösung auszuhandeln. Nach mehreren Monaten Verhandlung zeigte sich Trump zuletzt enttäuscht über Putin, der seinen Worten zufolge den Krieg hätte beenden können, wenn er gewollt hätte.

Russland hat bislang kein Entgegenkommen in den Verhandlungen mit der Ukraine gezeigt. Moskau bleibt bei seinen Maximalforderungen, die neben einem Verzicht Kiews auf einen Nato-Beitritt auch den Verzicht der Ukraine auf eigene Gebiete umfasssen.

Putin: Warum will Deutschland stärkste Armee Europas?

Putin kündigte auch Reaktionen auf die Aufrüstung der europäischen Staaten an. «Wir verfolgen die immer stärkere Militarisierung Europas aufmerksam», sagte er. «In Deutschland heisst es zum Beispiel, dass die deutsche Armee die stärkste in Europa werden soll. Also gut. Wir hören das, schauen, was damit gemeint ist», sagte Putin. «Niemand zweifelt, dass Schritte Russlands, Gegenmassnahmen Russlands nicht lange auf sich warten lassen.» Details nannte er nicht.

