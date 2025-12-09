Räte bereinigen Vorlage zur Finanzierung von Kindertagesstätten

Keystone-SDA

Der Bund soll zur Unterstützung von Kindertagesstätten hundert Millionen Franken über vier Jahre bereitstellen. Neben einer Betreuungszulage für erwerbstätige Eltern will das Parlament mit sogenannten Programmvereinbarungen neue Betreuungsplätze schaffen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Nationalrat hat am Dienstag die letzten Differenzen in der Vorlage zur künftigen Kita-Finanzierung bereinigt. Damit ist das Geschäft bereit für die Schlussabstimmungen am Ende der Wintersession.

Das Bundesgesetz über die Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung ist der indirekte Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für eine gute und bezahlbare familienergänzende Kinderbetreuung für alle (Kita-Initiative)». Kern des Gegenvorschlags ist die Schaffung einer Betreuungszulage für Eltern von Kita-Kindern, die über Beiträge der Arbeitgebenden, der Arbeitnehmenden und der Kantone finanziert wird.