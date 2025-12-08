Raser auf der St. Galler Stadtautobahn mit Tempo 149 km/h erwischt

Keystone-SDA

Ein 21-jähriger Schweizer ist am 1. Dezember auf der St. Galler Stadtautobahn mit 149 km/h geblitzt worden. Erlaubt sind auf dem Abschnitt 80 km/h. Es handelt sich damit um ein Raserdelikt.

(Keystone-SDA) Nachdem die Messanlage das hohe Tempo registriert hatte, begannen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, wie die St. Galler Kantonspolizei am Montag mitteilte. Sie führten zu einem in der Region wohnhaften 21-jährigen Schweizer. Gegen ihn ist eine Strafuntersuchung eröffnet worden, weiter werden auch administrative Massnahmen geprüft.