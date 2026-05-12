Raser geht in Wanzwil der Berner Polizei ins Netz

Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat am Montag in Wanzwil in der Gemeinde Heimenhausen einen Raser erwischt. Der Lieferwagenfahrer war mit 101 km/h anstatt der erlaubten 50 km/h unterwegs.

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(Keystone-SDA) Der 28-jährige Rumäne fuhr auf der Wangenstrasse von Wangen an der Aare herkommend in Richtung Herzogenbuchsee, als ihn die Polizei mit einem Geschwindigkeitsmessgerät überführte, wie sie am Dienstag in einer Mitteilung schrieb.

Sie hielt den Mann daraufhin in Herzogenbuchsee an. Er ist geständig, den Lieferwagen zum besagten Zeitpunkt gelenkt zu haben und wird sich nach den gesetzlichen Bestimmungen über Raserdelikte vor der Justiz verantworten müssen, wie es weiter hiess.