Raubüberfall auf Postfiliale in Wettingen AG

Keystone-SDA

In Wettingen AG hat am Freitag ein Unbekannter mit einer Waffe die Postfiliale überfallen. Er erbeutete Bargeld in unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand.

1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Raubüberfall kam es kurz nach 16.30 Uhr. Ein vermummter Mann betrat laut Polizeiangaben das Geschäft und forderte von einem Angestellten Geld, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Dabei habe er diesen mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Mit Bargeld flüchtete der Täter anschliessend in unbekannte Richtung.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Polizeipatrouillen blieb der Mann bislang laut Mitteilung unbekannt. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.