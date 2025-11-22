The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Raubüberfall auf Postfiliale in Wettingen AG

Keystone-SDA

In Wettingen AG hat am Freitag ein Unbekannter mit einer Waffe die Postfiliale überfallen. Er erbeutete Bargeld in unbekannter Höhe. Verletzt wurde niemand.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Zum Raubüberfall kam es kurz nach 16.30 Uhr. Ein vermummter Mann betrat laut Polizeiangaben das Geschäft und forderte von einem Angestellten Geld, wie die Kantonspolizei Aargau am Samstag mitteilte. Dabei habe er diesen mit einer Faustfeuerwaffe bedroht. Mit Bargeld flüchtete der Täter anschliessend in unbekannte Richtung.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung mit mehreren Polizeipatrouillen blieb der Mann bislang laut Mitteilung unbekannt. Die Kantonspolizei Aargau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft