Reformierte Kirche Aargau verliert 2025 fast 4500 Mitglieder

Keystone-SDA

Die Reformierte Kirche im Aargau hat im Jahr 2025 insgesamt 4495 Mitglieder verloren. Die Zahl der Kirchenaustritte ist im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht gesunken, doch auch die Eintritte waren rückläufig. Die Mitgliederzahl sank auf unter 129'000.

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(Keystone-SDA) Im vergangenen Jahr seien 3381 Personen aus den Aargauer Kirchgemeinden ausgetreten, teilte die Reformierte Kirche im Aargau am Dienstag in ihrem Jahresgericht 2025 mit. Das seien 550 Austritte weniger als noch 2024 gewesen. Gleichzeitig traten 229 Personen neu in die Kirche ein, was ebenfalls einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr entsprach.

Aus der Bilanz von Eintritten und Austritten resultierte ein Minus von 3125 Mitgliedern. Todesfälle von Mitglieder führte zu einem zusätzlichen Verlust von 1343 Personen, was den gesamten Mitgliederschwund auf 4495 erhöhte.

Ende 2025 zählten die 74 Kirchgemeinden im Aargau insgesamt 128’778 Mitglieder. Ein Jahr zuvor waren es noch 133’273 gewesen. Dies entspricht einem Rückgang von knapp 3,4 Prozent.

Noch nie so wenig Kinder getauft

Im vergangenen Jahr wurden 390 Kinder getauft – 25 Prozent weniger als im Vorjahr (523 Taufen). Das ist laut der reformierten Landeskirche die niedrigste jemals verzeichnete Zahl an Taufen. Selbst im Corona-Lockdown-Jahr 2020 seien deutlich mehr Kinder (515) getauft worden.

Die Römisch-Katholischen Kirche im Aargau registrierte im vergangenen Jahr mit 4056 Austritten die tiefste Zahl seit 2020, wie diese Landeskirche bereits im März mitgeteilt hatte. In den letzten fünf Jahren traten demnach 27’522 Personen aus der Kirche aus – und 1039 traten wieder ein. Die Römisch-Katholische Kirche im Aargau zählt rund 180’000 Mitglieder.