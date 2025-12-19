Regierungsrat erhält Rüffel im Zusammenhang mit Psychiatrie-Fusion

Keystone-SDA

Ungenügende Kommunikation, einseitige Schuldzuweisungen und uneinheitliche Aufsicht: Die grossrätliche Geschäftsprüfungskommission stellt dem Regierungsrat im Zusammenhang mit der geplanten Fusion der beiden grössten Berner Psychiatriekliniken keine guten Noten aus.

(Keystone-SDA) Die universitären Psychiatrischen Dienste (UPD) gerieten in den letzten Jahren immer wieder in die Schlagzeilen wegen finanzieller Probleme, der geplanten Fusion mit dem Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) und Querelen mit der Kantonsregierung. 2024 nahm der damalige Verwaltungsrat unter Druck den Hut.

Die Überprüfung der Geschäftsprüfungskommission (GPK) kommt zum Schluss, dass die von SVP-Regierungsrat Pierre Alain Schnegg geleitete Gesundheitsdirektion nicht genügend gut kommunizierte. Auch habe es sich der Regierungsrat zu einfach gemacht, die Schuld einfach auf die damalige Führung der UPD abzuwälzen. Der Kanton als Eigner und Besteller von Leistungen stehe letztlich selbst in der Verantwortung, heisst es in einer Mitteilung der GPK vom Freitag.