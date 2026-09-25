Regionales Flugverbot wegen Waldbrand im Wallis

Keystone-SDA

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Am Freitagmittag ist im im Ferpècle-Tal im Walliser Val d'Hérens ein Waldbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Die Behörden ordneten ein Überflugverbot an.

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(Keystone-SDA) Wie die Walliser Polizei am Freitagnachmittag auf Anfrage von Keystone-SDA mitteilte, sind zwei Helikopter im Einsatz.

Der Brand verursacht eine starke Rauchentwicklung, die weit in der Umgebung sichtbar ist. Es gilt deshalb bis auf Weiteres ein Überflugverbot, wie die Behörden über die Warn-App Alert Swiss mitteilten. Die Bevölkerung müsse jedoch keine besonderen Massnahmen ergreifen.