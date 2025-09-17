Regionalgefängnis Burgdorf erhält neuen Leiter
Simon Peier wird neuer Leiter des Regionalgefängnisses Burgdorf. Er tritt sein Amt am 1. Januar 2026 an und folgt auf Marcel Klee Reusser, wie die bernische Sicherheitsdirektion am Mittwoch mitteilte.
(Keystone-SDA) Klee Reusser leitete das Regionalgefängnis seit dessen Eröffnung 2012. Er wechselt ins Amt für Justizvollzug.
Simon Peier arbeitet seit 2021 in der Justizvollzugsanstalt Thorberg. Er ist dort Bereichsleiter Sicherheit und Mitglied der Geschäftsleitung.
Das Regionalgefängnis Burgdorf beschäftigt rund 60 Mitarbeitende. Sie stellen Betreuung und Betrieb für 110 eingewiesene Personen sicher.