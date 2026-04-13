RhB schliesst Geschäftsjahr mit 14,5 Millionen Franken Gewinn ab

Keystone-SDA

Die Rhätische Bahn (RhB) hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem Gewinn von 14,5 Millionen Franken abgeschlossen. Trotz zahlreicher Baustellen und einem sehr hohen Verkehrsaufkommen stieg die Pünktlichkeit gemäss dem Bahnunternehmen auf einen Spitzenwert.

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(Keystone-SDA) Das am Montag präsentierte Ergebnis liegt zwar leicht unter dem Vorjahreswert von 15 Millionen Franken, übertraf jedoch die Erwartungen der Verantwortlichen, wie die RhB in einer Mitteilung schrieb. Treiber des Erfolgs sei der Personenverkehr. Bei den Einzelreisenden verzeichnete die Bahn ein Wachstum von 14,1 Prozent, bei den Abonnementen waren es 6,8 Prozent.

Zum positiven Ergebnis trug auch die Glacier Express AG bei. Die Dividendenzahlung belaufe sich erneut auf 5 Millionen Franken, wie die RhB weiter mitteilte.

Im Güterverkehr erreichte das Unternehmen einen Ertrag von 12,1 Millionen Franken, was einem Rückgang von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dennoch konnte in dieser Sparte ein Gewinn von 1,2 Millionen Franken erzielt werden.

Das Investitionsvolumen belief sich auf 292,9 Millionen Franken. Der Grossteil (rund 230 Millionen Franken) floss in die Infrastruktur, weitere 63 Millionen in neues Rollmaterial und Werkstätten. Diese Ausgaben sind Teil der Strategie «Retica30+», die das Bahnangebot langfristig modernisieren soll.

Die Zuwendungen der öffentlichen Hand beliefen sich 2025 auf 280,8 Millionen Franken (+4,1 Prozent). Sie basieren auf Leistungs- und Abgeltungsvereinbarungen mit Bund und Kanton im Personen- und Güterverkehr, im Autoverlad sowie im Bereich der Infrastruktur.