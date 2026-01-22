Richemont verkauft Baume & Mercier an italienische Damiani

Keystone-SDA

Der Luxusgüterkonzern Richemont verkauft den Uhrenhersteller Baume & Mercier an die italienische Damiani Group. Damiani übernimmt die Marke im Rahmen einer privaten Transaktion, teilten die beiden Parteien am Donnerstag mit. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

(Keystone-SDA) Mit dem Zukauf will Damiani sein Portfolio erweitern, das mehrere Schmuckmarken sowie den Glashersteller Venini und den Multimarken-Händler Rocca umfasst. Baume & Mercier mit einer über 200-jährigen Geschichte solle von der starken Präsenz der Gruppe in Italien und deren Vertriebsnetz profitieren.

Richemont wird nach dem Vollzug für mindestens zwölf Monate operative Dienstleistungen erbringen, um einen geordneten Übergang sicherzustellen. Der Abschluss der Transaktion wird für den Sommer 2026 erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen.

Baume & Mercier veröffentlicht keine eigenen, öffentlich ausgewiesenen Zahlen. Laut Branchen-Schätzungen liegt der Jahresumsatz bei 100 bis 150 Millionen Dollar.