The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Rihanna bringt drittes Kind zur Welt – und verrät den Namen

Keystone-SDA

Familienzuwachs für Sängerin Rihanna (37) und Rapper Asap Rocky (36): Der Pop-Superstar postete ein Foto von dem Baby in den sozialen Medien. Darauf hält sie das rosa gekleidete Neugeborene in ihren Armen. Ein weiteres Foto zeigt kleine Boxhandschuhe aus Stoff, die an rosafarbenen Bändern hängen. Dazu gab Rihanna den Namen und das Geburtsdatum bekannt - Rocki Irish Mayers, 13. September 2025. Auf Instagram trudelten viele Glückwünsche ein. Endlich habe sie ihr Mädchen bekommen, kommentierten Follower.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Rihanna und Asap Rocky sind bereits Eltern von zwei Söhnen. RZA kam 2022 zur Welt, dessen Brüderchen Riot folgte 2023. Der Rapper hat den bürgerlichen Namen Rakim Athelaston Mayers.

Babybauch bei der Met Gala

Bei der New Yorker Met Gala im Mai hatten Schwangerschaftsgerüchte um Rihanna für Furore gesorgt. Die von der Karibikinsel Barbados stammende Sängerin posierte damals im Blitzlichtgewitter und legte dabei immer wieder die Hände auf ihren deutlich sichtbaren Bauch. Zudem bedankte sie sich für Schwangerschafts-Glückwünsche, die Reporter ihr zuriefen.

Asap Rocky hatte kürzlich im Interview der Modezeitschrift «Elle» den Wunsch nach einem Mädchen bekräftigt. «Ich hoffe, es wird ein Mädchen. Wirklich. Wir beten für ein Mädchen», sagte der Rapper.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
27 Likes
37 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
36 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Likes
13 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft