Rivella mit stabilem Geschäftsjahr und neuem Co-CEO

Keystone-SDA

Der Getränkehersteller Rivella konnte im vergangenen Jahr den Absatz mehr oder weniger halten. Die Fokussierung auf die Kernmarken Rivella und Focuswater hat sich laut einer Mitteilung vom Dienstag ausgezahlt.

(Keystone-SDA) Rivella verkaufte 2025 insgesamt 95 Millionen Liter Getränke, das sind 1 Million Liter weniger als im Vorjahr. Damit machte der Getränkehersteller jedoch einen 3 Prozent höheren Umsatz von 140 Millionen Franken.

Zulegen konnte Rivella vor allem mit der Marke «Focuswater». Der Absatz der Vitaminwasser-Marke habe im zweistelligen Bereich zugenommen, heisst es in der Mitteilung. Allgemein zeige sich ein Trend zu leichten, zuckerarmen Getränken. So hat innerhalb des Rivella-Sortiments Rivella Blau Zero Zucker besonders stark zugelegt.

Für die Produktion dieser leichten Getränke hat der Getränkehersteller ordentlich Geld in die Hand genommen. Laut Mitteilung flossen in den vergangenen zwei Jahren 16 Millionen Franken in die neue Abfüllanlage für Focuswater.

Neuer Co-CEO ab August

Neben den Geschäftszahlen gab Rivella auch einen Wechsel in der Chefetage bekannt. Ende Juli verlässt Co-CEO Erland Brügger das Unternehmen, um sich auf seine Verwaltungsratsmandate und neue Projekte zu konzentrieren. Brügger war über 12 Jahre CEO von Rivella, ehe er 2023 Co-CEO wurde.

Auf ihn folgt Christoph Messerli als neuer Co-CEO. Messerli ist seit 2012 CFO von Rivella. Er teilt sich das Geschäftsleitungsmandat mit Silvan Brauen.