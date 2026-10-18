Rollerfahrerin verletzt sich bei Selbstunfall in Schleitheim schwer

Keystone-SDA

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Eine 61-jährige Frau hat sich bei einem Alleinunfall mit einem Roller in Schleitheim SH schwer verletzt. In einer Kurve wurde die Verunfallte über die Leitplanke geschleudert und landete zwölf Meter weit entfernt im abfallenden Wiesenbord.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 12.30 Uhr am Sonntag in der Rechtskurve vor dem Zwärenbach, wie die Schaffhauser Polizei mitteilte. Dort fuhr die Rollerfahrerin aus bislang ungeklärten Gründen geradeaus über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Leitplanke.

Die Frau wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen, hiess es weiter. Am Roller entstand hoher Sachschaden. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen.