Rosen, Reizwäsche und Rekordumsätze zum Valentinstag

Keystone-SDA

Blumen- und Erotikgeschäfte laufen am Valentinstag heiss. Beide Branchen verzeichnen rund um den 14. Februar einen höheren Umsatz als an den meisten anderen Tagen im Jahr. Die Blumenhändler erwarten gar einen Rekord-Valentinstag.

(Keystone-SDA) Da der Tag der Liebenden in diesem Jahr auf einen Samstag fällt, gehe die Blumenbranche von einem sehr guten Valentinstag aus, schrieb die Vereinigung des schweizerischen Blumengrosshandels auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Gemäss den Online-Händlern stehen die Zeichen gut, dass es einen Rekord-Valentinstag geben könnte. Die Blumenhändler erwarten an diesem Tag rund fünf Prozent des Jahresumsatzes.

In der Erotikbranche ist der Valentinstag klassischerweise der zweite grosse Verkaufs-Event nach Weihnachten, schrieb der Händler für Sexspielzeuge und Erotikprodukte, Magic X, auf Anfrage. In den zwei Wochen vor dem Valentinstag werden deutlich höhere Bestellmengen verzeichnet.