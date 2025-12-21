The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Demografie
Kultur
Zukunft der Arbeit
Geschichte
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Debatten
Siehe alle Debatten
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Südafrika: Mindestens neun Tote nach Schusswaffenangriff

Keystone-SDA

In Südafrika sind bei Schüssen am frühen Sonntagmorgen mindestens neun Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. Wie die Ermittlungsbehörde der Provinz Gauteng bekannt gab, wurde eine grossangelegte Fahndung nach den Tätern eingeleitet.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich gegen 1 Uhr morgens im Township Bekkersdal bei Johannesburg. Nach Angaben der Polizei hatten zwölf bewaffnete Täter aus zwei Autos heraus das Feuer auf die Gäste einer Bar eröffneten. Die Bar besitzt eine gültige Schanklizenz. Das Tatmotiv ist bislang nicht bekannt. Die Verletzten wurden in örtliche Krankenhäuser gebracht.

Südafrika kämpft seit Jahren mit einer der höchsten Kriminalitätsraten weltweit, die durch weit verbreitete Armut, soziale Ungleichheit und ineffiziente Strafverfolgung noch verstärkt wird. Insbesondere die Mordrate ist hoch. Neben Kriminalität sind auch Korruption und Machtmissbrauch weit verbreitet, was die Bekämpfung von Verbrechen erschwert.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft