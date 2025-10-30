Südafrikas Präsident Ramaphosa besucht Ostschweizer Firmen

Keystone-SDA

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa ist am Donnerstag mit Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter in die Ostschweiz gereist. Er besuchte ein Berufsbildungszentrum und eine Firma in Uzwil SG, ehe er später im Thurgau erwartet wird.

(Keystone-SDA) Es ist der zweite und letzte Tag des Staatsbesuchs aus Südafrika. Ramaphosa reiste dabei in die Heimatregion der Schweizer Bundespräsidentin. In Niederuzwil wurde er von lokalen Behörden durch ein Berufsbildungs- und Weiterbildungszentrum geführt. Danach reiste er weiter nach Uzwil zur Firma Bühler, deren CEO Einblicke in das Unternehmen ermöglichte.

Nach dem erwarteten Mittagessen am frühen Nachmittag in einem Schloss im Thurgau wird die Delegation schliesslich verabschiedet, wie es dem Programm des Bundes zu entnehmen ist.

Am Mittwoch unterzeichneten die Schweiz und Südafrika fünf Absichtserklärungen für eine Vertiefung der Beziehungen der beiden Länder. Dabei ging es unter anderem um die Handelsbeziehungen, aber auch um die Zusammenarbeit bei der Friedensförderung.