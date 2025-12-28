Sachschaden bei Hausbrand in Biberist SO

The Swiss voice in the world since 1935
Beim Brand in einem Einfamilienhaus in Biberist SO ist Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag mitteilte. Sie geht von menschlichem Versagen als Ursache aus.

(Keystone-SDA) Der Brand brach demnach in der Nacht auf Sonntag kurz nach 02.15 Uhr aus. Die Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen. Die örtliche Feuerwehr Biberist brachte den Brand unter Kontrolle und löschte ihn vollständig.

