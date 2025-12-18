Sandra Studer und Marco Odermatt sind die Schönsten im Land

Punkten nicht nur mit ihrem Können: ESC-Moderatorin Sandra Studer und Skisportler Marco Odermatt überzeugten 2025 auch optisch. Sie stehen beide an der Spitze der "100 Schönsten der Schweiz".

(Keystone-SDA) Am Donnerstag veröffentlichte die «Glückspost» ihre Liste der «100 Schönsten der Schweiz». Und auch in diesem Jahr setzte sich Marco Odermatt als schönster Schweizer durch. Die «Odimania» sei einfach riesig, war in der Zeitschrift zu lesen.

Hinter Odermatt belegt Moderator Nik Hartmann den zweiten Platz. Als neuer Moderator der Sendung «Happy Day» lag er im diesjährigen Ranking deutlich vor seinem Vorgänger Röbi Koller (11. Platz). Als Drittplatzierter ebenfalls auf dem Podest landete der Schwingerkönig Armon Orlik.

«Sandra is made in Switzerland», verkündete die «Glückspost» und kürte die ESC-Moderatorin damit zur schönsten Schweizerin. Zum zweiten Mal in Folge verpasste Schlagersängerin Beatrice Egli den Sieg auch in diesem Jahr und erreichte den zweiten Rang. Als schönste Schweizerin 2024 belegte Moderatorin Mona Vetsch neu den dritten Platz.

Das Podest knapp verpasst haben bei den Männern der Sportmoderator Rainer Maria Salzgeber sowie der Musiker Marc Trauffer, bei den Frauen waren es Moderatorin Sabine Dahinden und Entertainerin Maja Brunner.