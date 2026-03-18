Sanierungsprojekt der Kanti Nuolen kann umgesetzt werden

Keystone-SDA

Die geplante Sanierung und der Teilneubau der Kantonsschule Ausserschwyz am Standort Nuolen in der Gemeinde Wangen kann umgesetzt werden. Das Verwaltungsgericht hat eine dagegen erhobene Einsprache abgewiesen. Der Baubeginn ist auf Ende August 2026 angesetzt.

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(Keystone-SDA) Weil der Entscheid vom Dezember 2025 nicht ans Bundesgericht weitergezogen wurde, ist die erteilte Baubewilligung nun rechtskräftig, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Nachbarn hatten Beschwerde gegen das Vorhaben eingereicht.

Verläuft alles nach Plan, kann der Standort laut der Mitteilung im Herbst 2028 wieder bezogen werden. Die Schülerinnen und Schüler werden vorübergehend in Pfäffikon unterrichtet.

Das Projekt umfasst eine vollständige Sanierung zweier bestehender Schulbauten sowie den Neubau eines Mensa- und Turnhallengebäudes. Zudem wird ein Gebäude abgerissen. Das Kantonsparlament hat dafür Ausgaben in der Höhe von rund 45,7 Millionen Franken bewilligt.