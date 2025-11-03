Schaffhauser Polizist erkennt auf Heimweg mutmasslichen Einbrecher

Keystone-SDA

Ein Schaffhauser Polizist hat auf dem Heimweg nach seiner Nachtschicht einen Mann erkannt, der knapp zwei Wochen zuvor versucht hatte, in das ehemalige Casino einzubrechen. Der zivil gekleidete Polizist alarmierte die Polizei, die den 34-Jährigen wenig später festnahm.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Einbruchsversuch ereignete sich bereits am 18. Oktober. Damals alarmierte eine Frau die Einsatzzentrale der Schaffhauser Polizei, weil eine Person in Schaffhausen gegen die Eingangstüre des ehemaligen Casino schlug, wie die Schaffhauser Polizei am Montag mitteilte.

Als die Einsatzkräfte eintrafen, war der Täter jedoch bereits geflüchtet. Der entstandene Sachschaden belief sich auf mehrere tausend Franken. Die Polizei konnte ein Video sichern, auf dem ein Mann mit Rucksack zu sehen ist, der mehrfach gegen die Tür tritt. Ein Zeugenaufruf blieb erfolglos.

Erst 12 Tage später, am vergangenen Donnerstagmorgen, gelang der Polizei schliesslich die Festnahme: Ein Polizist in ziviler Kleidung erkannte den vermeintlichen Täter in Schaffhausen, als er nach geleisteter Nachtschicht nach Hause ging. Er alarmierte die Polizei, die den Mann wenig später fassen konnte.

Der 34-jährige Schweizer gab zu, dass er sich an jenem Abend Zutritt zum Casino verschaffen wollte, um nachzusehen, ob noch Geld in den Automaten war, wie die Polizei weiter mitteilte.