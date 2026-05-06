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Schiff französischer Reederei in Hormus-Meerenge angegriffen

Keystone-SDA

Ein Schiff der französischen Reederei CMA CGM ist in der Strasse von Hormus angegriffen worden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Mitglieder der Crew seien verletzt und evakuiert worden, teilte das Unternehmen mit Sitz in Marseille mit. Der unter maltesischer Flagge fahrende Frachter «San Antonio» wurde bei dem Angriff am Dienstag demnach beschädigt.

Nähere Details zu dem Angriff während der Durchfahrt der Meeresenge nannte die Reederei nicht – auch nicht zur Frage, wer dafür verantwortlich war. Auch zum Zustand der Verletzten gab das Unternehmen keine Auskunft.

Nach Beginn des Iran-Kriegs hatte Teheran den Schiffsverkehr durch die für die Weltwirtschaft wichtige Strasse von Hormus weitgehend unpassierbar gemacht. Am Montag hatten die USA einen Einsatz für eine sichere Durchfahrt von Schiffen durch die Meerenge gestartet – zuletzt kündigte US-Präsident Donald Trump aber an, diesen «für kurze Zeit» auszusetzen.

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