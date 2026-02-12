Schiffe fahren das Luzerner Verkehrshaus ab Samstag wieder an

Keystone-SDA

Schiffe können das Verkehrshaus-Lido in Luzern ab Samstag wieder anfahren. Der Wasserpegel hat sich erholt und steigt gemäss Prognosen weiter an, wie die Schifffahrtsgesellschaft Vierwaldstättersee (SGV) am Donnerstag mitteilte.

(Keystone-SDA) Seit Samstag sind Schifffahrten zum Verkehrshaus aufgrund des tiefen Wasserstands nach niederschlagsarmen Wintermonaten nicht möglich.

Da der Pegel des Vierwaldstättersees nun wieder steigt, sind auch die Schiffstationen Stansstad und Seeburg, die nicht Teil des aktuellen Winterfahrplanes sind, nicht mehr vom niedrigen Wasserstand betroffen, wie die SGV schreibt.