Schlagersängerin Beatrice Egli begeistert Fans mit Pilates

Keystone-SDA

Schlagersängerin Beatrice Egli ist sehr beweglich. Das zeigen ihre neuen Fotos auf Instagram - sie trainiert Pilates. Die Sportroutine der Schwyzerin begeistert die Fans auf der Social-Media-Plattform.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die 37-Jährige hält sich damit für ihre Konzerte fit, wie das Newsportal blick.ch berichtet. Egli absolviert ihre Fitnessroutine auf einem Gerät, das für Sport-Laien Ähnlichkeit mit einem Foltergerät aus dem Mittelalter haben könnte. Dabei handle es sich allerdings um einen sogenannten Reformer, der im Pilates eingesetzt wird.

Egli schreibt zum Post: «Start your day right! Ich liebe es, mit einer Runde Pilates in den Tag zu starten.»

Die Kommentarspalte zeigt, dass die Fans den sportlichen Geist der Sängerin mögen. «Sportlich, sportlich», heisst es dort. oder auch «Woooow! Mega! Topfit! Bin echt beeindruckt! Du machst halt immer eine gute Figur!»