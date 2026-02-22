Schnee-Chaos in Wien: Luca Hänni verpasst ESC-Vorentscheid

Keystone-SDA

Luca Hänni hat wegen des Schnee-Chaos in Wien seine Teilnahme am ESC-Vorentscheid verpasst. Der Sänger sass laut "Blick" am Flughafen Zürich fest, während es in der österreichischen Hauptstadt ununterbrochen schneite.

1 Minute

(Keystone-SDA) Seine Teilnahme am Vorentscheid war ursprünglich vorgesehen gewesen, um die Entscheidung über den österreichischen ESC-Kandidaten zu unterstützen. Am späten Nachmittag gab Hänni auf. «Es fliegt nichts. Irgendwie hats geschneit bei euch. Wir kommen nicht durch. Ich muss jetzt wieder nach Hause fahren. Es tut mir sehr leid», sagte er in einer Instagram-Story. Statt live vor Ort zu sein, richtete er seine Grüsse per Video-Botschaft an das Publikum.

Das ORF organisierte kurzfristig Ersatz. Musical-Star Caroline Athanasiadis (45) war Teil der Show, zudem sprang Vorjahressieger JJ (24) ein, um den zwölf Kandidaten Feedback zu geben und seinen neuen Song zu präsentieren.