Schulunterricht im Wallis findet trotz Drama in Crans-Montana statt

Keystone-SDA

Trotz des Dramas in Crans-Montana werden die Walliser Schulen am Montag den Unterricht nach den Ferien wieder aufnehmen. Allerdings sollen betroffene Klassen psychologische Unterstützung erhalten.

1 Minute

(Keystone-SDA) «Die Schulen werden wie geplant geöffnet sein», sagte der Generalsekretär des Walliser Departements für Wirtschaft und Bildung, Pierre-Yves Délèze, am Samstag auf Anfrage zur Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Die betroffenen Schulen und Klassen würden unterstützt, fügte er hinzu.

Es könnten Räume für Gespräche und wenn nötig Unterstützung durch Spezialisten eingerichtet werden. «Es gibt sicherlich ein Bedürfnis der Jugendlichen, sich zu treffen und auszutauschen», sagte Délèze. Das Drama betrifft vor allem Jugendliche und junge Erwachsene, die in die Bar «Le Constellation» nach Crans-Montana gegangen waren, um den Jahreswechsel zu feiern. Einige von ihnen könnten Freunde verloren haben oder der Feuerhölle entkommen sein.

Die Möglichkeit für die Schüler, an der für nächsten Freitag geplanten Andacht zu Ehren der Verstorbenen und Verletzten in Crans-Montana teilzunehmen, muss laut dem Sprecher des Bildungsdepartementes noch organisiert werden. Bei der Brandkatastrophe kamen nach bisheriger Bilanz 40 Menschen ums Leben, 119 wurden schwer verletzt.