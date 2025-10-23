Schweiz spricht zwei Millionen Franken für humanitäre Hilfe in Gaza

Keystone-SDA

Die Schweiz stellt zwei Millionen Franken für humanitäre Hilfe in Gaza bereit. Aussenminister Ignazio Cassis kündigte den Geldsegen am Donnerstag im Rahmen seiner Nahost-Reise an, einen Tag nach dem Treffen mit seinem jordanischen Amtskollegen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Hilfe komme aus dem Fonds für humanitäre Nothilfe, werde sofort greifen und bedürfe keiner parlamentarischer Zustimmung, sagte Bundesrat Cassis. Die Hilfe umfasse humanitäre Güter aus der Schweiz und werde via das Uno-Kinderhilfswerk Unicef verteilt.

Eine Hilfe, die stärker auf den Friedensplan des amerikanischen Präsidenten Donald Trump ausgerichtet sei, werde voraussichtlich bis Ende Jahr freigegeben, so der Aussenminister weiter. Cassis sprach diesen Punkt am Mittwochabend mit seinem jordanischen Amtskollegen Ayman Safadi an. Humanitäre Hilfe in Gaza ist seit dem Inkrafttreten des Waffenstillstands wieder möglich.

Der Tessiner sieht zwei Wege für längerfristige Hilfe: Unterstützung durch die Uno-Organisationen oder bilaterale Zusammenarbeit über andere Länder in der Region.