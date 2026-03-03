Schweizer Armee leistete 5,7 Millionen Diensttage im Jahr 2025

Keystone-SDA

Angehörige der Schweizer Armee haben 2025 insgesamt 5,7 Millionen Diensttage geleistet. Das waren rund 180'000 Tage mehr als im Jahr zuvor. Ein Plus gab es unter anderem bei Einsätzen an Sportanlässen wie dem Eidgenössischen Schwingfest in Mollis GL.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Einen Rückgang an Diensttagen verzeichnete die Armee indes bei den Einsätzen, die mit Operationen und Unterstützungsleistungen umschrieben werden, wie das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport am Dienstag (VBS) mitteilte. Sie gingen um 16 Prozent auf rund 210’800 Diensttage zurück.

Dies sei vor allem auf den geringeren Bedarf der Kantone zurückzuführen gewesen, heisst es. Als entsprechendes Einsatzgebiet wird in erster Linie der subsidiäre Sicherungseinsatz im Rahmen des World Economic Forums (WEF) mit 67’800 Diensttagen und 518 Flugstunden genannt. Beim Bergsturz von Blatten VS kam es gemäss Communiqué zu 540 Diensttagen und rund 31 Flugstunden.

Auch bei Sportanlässen war die Armee 2025 im Einsatz. Dies unter anderem beim Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Mollis GL, bei den Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Weltmeisterschaften im Engadin und dem Ski-Weltcup in Wengen. Insgesamt fielen knapp 26’100 Diensttage in diese Kategorie, was einem starken Anstieg um 41 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach.

Die Leistungen im Rahmen der Friedensförderungsdienste seien mit rund 101’400 Diensttagen stabil geblieben, heisst es. Mit 73’400 Diensttagen fiel dabei der Einsatz der Swisscoy-Friedenstruppe im Kosovo am stärksten ins Gewicht.