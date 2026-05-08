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Schweizer Gletscher starten schlecht geschützt in den Sommer

Keystone-SDA

Schlechte Ausgangslage für die Schweizer Gletscher: Landesweit liegt ein Viertel weniger Schnee auf den Gletschern als üblicherweise Ende des Winters. Auf einigen Gletschern ist die Schneedecke sogar so dünn wie noch nie.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Auf 25 Gletschern hat das Schweizer Gletschermessnetz (Glamos) im April und Mai die Schneemengen gemessen. Hochgerechnet auf alle Gletscher beträgt das Defizit 25 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2020, wie der am Freitag veröffentlichte Messbericht zeigt. Dieser Winter reiht sich damit unter die fünf schneeärmsten der vergangenen zwei Jahrzehnte ein.

«Die Ausgangslage für den Sommer ist damit schlecht», sagte der Gletscherforscher Matthias Huss der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Die Schneemengen unterschieden sich je nach Region stark. Am ausgeprägtesten war der Schneemangel in der Südostschweiz. Auf den Gletschern Pers und Murtèl im Engadin registrierten die Fachleute sogar neue Negativrekorde für die Winter-Massenbilanz.

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