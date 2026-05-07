Schweizer Hotellerie nach starkem Jahresstart mit Dämpfer im März

Keystone-SDA

Die Schweizer Hotellerie hat im März 2026 auf Monatssicht erstmals seit November 2025 wieder weniger Übernachtungen gezählt. Dabei dürfte nicht zuletzt der Krieg im Nahen Osten das Geschäft belastet haben.

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(Keystone-SDA) Es gab aber auch bei den Gästen aus der Schweiz einen klaren Rückgang.

Die Zahl der Logiernächte sank im März gegenüber dem Vorjahresmonat um 5,2 Prozent auf 3,2 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Mittwoch mitteilte. Überraschen kam der Rückgang allerdings nicht – erste provisorische Schätzungen hatten den klaren Rückgang bereits angezeigt.

Bei den ausländischen Gästen waren es mit 1,6 Millionen Übernachtungen 4,8 Prozent weniger. Bei den Schweizerinnen und Schweizern waren es mit ebenfalls 1,6 Millionen Logiernächten sogar 5,7 Prozent weniger.

Gemischtes Bild

Mit Blick auf die Herkunftsländer zeigte sich im März ein gemischtes Bild. Aus Deutschland, dem wichtigsten Auslandsmarkt, reisten zwar leicht mehr Gäste in die Schweiz. Diese blieben jedoch im Durchschnitt kürzer, sodass die Zahl der Logiernächte um gut 7 Prozent zurückging. Die Nachfrage aus den USA und aus Frankreich blieb dagegen weitgehend stabil.

Klar rückläufig zeigten sich im März asiatische Märkte wie China und Südkorea sowie Indien. Am stärksten brach aber der israelische Markt ein. Die Zahl der Logiernächte sank dort um mehr als die Hälfte, was wohl mit den unterbrochenen Flugverbindungen in die Region zusammenhängt. Deutlich zulegen konnten dagegen Gäste aus Saudi-Arabien: Die Zahl ihrer Übernachtungen stieg im März um rund 76 Prozent.

Dämpfer nach starkem Jahresauftakt

In den ersten beiden Monaten des Jahres hatte die Schweizer Hotellerie noch an den Rekordkurs von 2025 angeknüpft. Damals war mit 43,7 Millionen Übernachtungen ein neuer Höchstwert erreicht worden. Bis Ende Februar lag das Plus gegenüber dem Vorjahr noch bei 2,8 Prozent.

Nach dem schwachen März ist das Wachstum im ersten Quartal nun aber nahezu vollständig verschwunden. Für die Monate Januar bis März resultiert noch ein minimales Plus von 0,1 Prozent.

Eine erste Schätzung zu den Übernachtungen im April veröffentlicht das BFS am 18. Mai. Die definitiven Zahlen für die Wintersaison 2025/26 folgen Anfang Juni.