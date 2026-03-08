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Schweizer Politik

Resultate der Abstimmungen vom 8. März in der Schweiz

Die Schweizer Bürgerinnen und Bürger haben über ein Referendum, drei Volksinitiativen und einen Gegenvorschlag abgestimmt. Dies sind die Resultate.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute
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Hier finden Sie die Resultate der vier nationalen Vorlagen im Detail:

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freude im nein-lager der srg-initiative

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Schweizer Politik

SRG-Initiative: 62% lehnen die Gebührensenkung ab

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Sämtliche Kantone haben die SRG-Initiative abgelehnt. Sie wollte die Radio- und TV-Gebühren auf 200 Franken senken und Unternehmen ganz davon befreien.

Mehr SRG-Initiative: 62% lehnen die Gebührensenkung ab
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Ein Ehepaar betrachtet ein Schaufenster

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Schweizer Politik

Individualbesteuerung mit 54% klar angenommen

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht «Heiratsstrafe Adieu»: Gemäss Hochrechnung des Forschungsinstituts gfs.bern sagen die Stimmberechtigten im In- und Ausland Ja zum Bundesgesetz über die Individualbesteuerung.

Mehr Individualbesteuerung mit 54% klar angenommen
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frankenstück

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Schweizer Politik

In der Schweiz wird Bargeld in der Verfassung verankert

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Am Sonntag stimmten Volk und Stände dafür, den Erhalt des Bargelds in der Verfassung zu verankern. Dabei zogen sie jedoch den Gegenvorschlag der Volksinitiative vor.

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Eine Frau mit einem Schild der Klimafonds-Initiative

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Schweizer Politik

Kein Klimafonds für die Schweiz

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Das Nein zur Klimafonds-Initiative fällt mit über 70% sehr klar aus.

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Unsere Interviews und Analysen:

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Albert Röst SRG-Initiative

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Schweizer Politik

Sechs Lehren aus dem Kampf um die SRG-Initiative

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die SRG hat einen weiteren Angriff auf eine Mediengebühr hinter sich. Doch die Kampagne hinterlässt kaum Gewinner – ausser einen.

Mehr Sechs Lehren aus dem Kampf um die SRG-Initiative
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Die Heiratsstrafe ist weg: Freude bei den Befürworterinnen der Individualbesteuerung.

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Schweizer Politik

«Der Bundesrat hat ein Gespür für das Volk bewiesen»

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Was lässt sich am 8. März aus den Resultaten lesen? Meinungsforscherin Martina Mousson über das Bemerkenswerte dieser Abstimmung.

Mehr «Der Bundesrat hat ein Gespür für das Volk bewiesen»
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