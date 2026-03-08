Resultate der Abstimmungen vom 8. März in der Schweiz

Die Schweizer Bürgerinnen und Bürger haben über ein Referendum, drei Volksinitiativen und einen Gegenvorschlag abgestimmt. Dies sind die Resultate.
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
08. März 2026 - 18:15
Hier finden Sie die Resultate der vier nationalen Vorlagen im Detail:
Mehr
Mehr
Schweizer Politik
SRG-Initiative: 62% lehnen die Gebührensenkung ab
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
08. März 2026
Sämtliche Kantone haben die SRG-Initiative abgelehnt. Sie wollte die Radio- und TV-Gebühren auf 200 Franken senken und Unternehmen ganz davon befreien.
Mehr SRG-Initiative: 62% lehnen die Gebührensenkung ab
Mehr
Mehr
Schweizer Politik
Individualbesteuerung mit 54% klar angenommen
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
08. März 2026
«Heiratsstrafe Adieu»: Gemäss Hochrechnung des Forschungsinstituts gfs.bern sagen die Stimmberechtigten im In- und Ausland Ja zum Bundesgesetz über die Individualbesteuerung.
Mehr Individualbesteuerung mit 54% klar angenommen
Mehr
Mehr
Schweizer Politik
In der Schweiz wird Bargeld in der Verfassung verankert
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
08. März 2026
Am Sonntag stimmten Volk und Stände dafür, den Erhalt des Bargelds in der Verfassung zu verankern. Dabei zogen sie jedoch den Gegenvorschlag der Volksinitiative vor.
Mehr In der Schweiz wird Bargeld in der Verfassung verankert
Mehr
Mehr
Schweizer Politik
Kein Klimafonds für die Schweiz
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
08. März 2026
Das Nein zur Klimafonds-Initiative fällt mit über 70% sehr klar aus.
Mehr Kein Klimafonds für die Schweiz
Unsere Interviews und Analysen:
Mehr
Mehr
Schweizer Politik
Sechs Lehren aus dem Kampf um die SRG-Initiative
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
08. März 2026
Die SRG hat einen weiteren Angriff auf eine Mediengebühr hinter sich. Doch die Kampagne hinterlässt kaum Gewinner – ausser einen.
Mehr Sechs Lehren aus dem Kampf um die SRG-Initiative
Mehr
Mehr
Schweizer Politik
«Der Bundesrat hat ein Gespür für das Volk bewiesen»
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
08. März 2026
Was lässt sich am 8. März aus den Resultaten lesen? Meinungsforscherin Martina Mousson über das Bemerkenswerte dieser Abstimmung.
Mehr «Der Bundesrat hat ein Gespür für das Volk bewiesen»
Mehr
Mehr
Schweizer Politik
Die Reaktionen auf die Ablehnung der SRG-Initiative
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
08. März 2026
Swissinfo war mit der Kamera bei der Ja- und bei der Nein-Seite unterwegs.
Mehr Die Reaktionen auf die Ablehnung der SRG-Initiative
Mehr
Mehr
Auslandschweizer Gemeinschaft
E-Voting-Debakel in Basel: Peinliche Panne oder ernstes Problem?
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
08. März 2026
Beim E-Voting im Kanton Basel-Stadt konnten elektronisch eingegangene Stimmen nicht gezählt werden.
Mehr E-Voting-Debakel in Basel: Peinliche Panne oder ernstes Problem?
Mehr
Mehr
Schweizer Politik
In der Schweiz bereitet das Klima Sorgen, ist aber keine Priorität (mehr)
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
08. März 2026
Eine Mehrheit der Schweizer:innen möchte nicht mehr Geld in die ökologische Transformation investieren, wie das Nein zur Klimafonds-Initiative zeigt. Warum?
Mehr In der Schweiz bereitet das Klima Sorgen, ist aber keine Priorität (mehr)
Mehr
Mehr
Schweizer Demokratie
Bargeld in der Verfassung: Ein Schweizer Entscheid zu einem Thema, das international bewegt
Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
08. März 2026
Der Bargeld-Befürworter Brett Scott erklärt die Schweizer Abstimmung zum internationalen Signal. Eine Analyse mit Perspektiven aus der Soziologie.
Mehr Bargeld in der Verfassung: Ein Schweizer Entscheid zu einem Thema, das international bewegt
Mit unserem Newsletter zu eidgenössischen Abstimmungen bleiben sie stets auf dem Laufenden – auch ausserhalb der Abstimmungssonntage:
Mehr
Mehr
Eidgenössische Abstimmungen: Die wichtigsten Infos – speziell für Sie zusammengestellt
Schneller und bequemer zu relevanten Abstimmungs- Informationen. Abonnieren Sie unseren Newsletter.
Mehr Eidgenössische Abstimmungen: Die wichtigsten Infos – speziell für Sie zusammengestellt
Artikel in dieser Story
Einen Überblick über die laufenden Debatten mit unseren Journalisten finden Sie hier. Machen Sie mit!
Wenn Sie eine Debatte über ein in diesem Artikel angesprochenes Thema beginnen oder sachliche Fehler melden möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an german@swissinfo.ch