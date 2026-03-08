Resultate der Abstimmungen vom 8. März in der Schweiz

Die Schweizer Bürgerinnen und Bürger haben über ein Referendum, drei Volksinitiativen und einen Gegenvorschlag abgestimmt. Dies sind die Resultate.

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Hier finden Sie die Resultate der vier nationalen Vorlagen im Detail:

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