Schweizer Privatbanken schrauben Rekord nach oben

Keystone-SDA

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Die Schweizer Privatbanken haben 2025 so hohe Vermögen verwaltet wie noch nie. Das zeigt die am Mittwoch vorgestellte Studie "Clarity on Swiss Private Banks" des Beratungsunternehmens KPMG und der Universität St. Gallen.

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(Keystone-SDA) Die 68 untersuchten Privatbanken verwalteten Ende 2025 Vermögen von rund 3,5 Billionen Franken. Das Rekordniveau wurde vor allem durch Netto-Neugeldzuflüsse von 96 Milliarden Franken erreicht. Sie stiegen um knapp ein Drittel. Zusätzlich trug die Anlageperformance 81 Milliarden zum Wachstum bei, Übernahmen und Zukäufe rund 35 Milliarden.

«Schweizer Privatbanken profitieren in geopolitisch unsicheren Zeiten vom Ruf der Schweiz als sicherer Hafen», sagte KPMG-Experte Pascal Sprenger vor den Medien. Auch die Spannungen im Nahen Osten hätten geholfen.