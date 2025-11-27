Schweizer Top-Acts im Programm des Openair Gampel 2026

Keystone-SDA

Mit Hecht, Bligg, Lo & Leduc und Julie X stehen einige Schweizer Mainstream-Acts auf dem Programm des Gampel Openairs 2026.

(Keystone-SDA) Überdies kündigte das Walliser Festival am Donnerstag den US-Indie-Barden Sombr sowie die deutschen Rapper Marteria, Montez und Mehnersmoos an.

Neben Rap und gefühlvollem Songwriting setzt das Openair Gampel auch auf frohsinnig-ausgelassene Party-Stimmung. Dies unter anderem mit der Ballermann-Königin Mia Julia, die sich von der ehemaligen Pornodarstellerin zum Schlagerstar gemausert hat.

Das Festival dauert vom 19. bis 23. August 2026.